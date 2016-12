Lo strano caso della Hanjin Geneva: la nave coreana che vaga per l'oceano perché non ha soldi per attraccare

Una nave da 65.000 tonnellate bloccata nel mar del Giappone. A bordo 25 persone di varia provenienza, tra cui Rebecca Moss: artista britannica nota per le sue performance sopra le righe. L'imbarcazione si trova nell'impossibilità attraccare in un porto, a seguito del fallimento della Hanjin Shipping Co: gigante del trasporto marittimo con base a Seul, in Corea del Sud.