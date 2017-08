Lo spettacolare lancio di un razzo visto dallo spazio

Poche persone possono vantare di aver visto la Terra dallo spazio e ancora meno sono quelle ad aver assistito dall'alto al lancio di un razzo. Grazie a Planet Lab questa opportunità è stata estesa a tutti. La compagnia, fondata nel 2010 da ex scienziati della NASA, si è posta l'obiettivo di mostrare ogni giorno il nostro pianeta dallo spazio, rendendo così il cambiamento globale visibile e accessibile a tutti. Per anni si è discussa l'idea di ottenere lo scatto perfetto di un razzo in volo e finalmente la possibilità si è concretizzata: un razzo Souyez ha lasciato la Terra dal cosmodromo di Bayqoñyr, in Kazakistan, proprio quando le condizioni erano favorevoli per immortalare la scena, permettendo in seguito agli scienziati di comprimere il materiale ottenuto in un time-lapse di 11 secondi.