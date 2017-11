Lo sciopero degli indipendentisti paralizza la Catalogna, traffico in tilt e treni nel caos

Traffico stradale e ferroviario in tilt in molte zone della Catalogna per lo sciopero generale proclamato contro la "repressione" dello Stato spagnolo e per la liberazione dei "detenuti politici". Le autostrade Ap7 e A2 sono state le prime vie in cui il traffico è stato interrotto alle prime luci del giorno. Altre 30 strade e autostrade sono state bloccate. Interrotto anche il traffico ferroviario regionale e ad alta velocità.