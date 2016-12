Lituania, seggi aperti: si vota per cambiare il governo

Seggi aperti in Lituania per il primo turno delle politiche, su cui regna l'ombra del malcontento verso il governo di sinistra per il continuo esodo di forza lavoro che accentua la crisi demografica della Repubblica del Baltico e per le diseguaglianze sociali. Un esodo diretto quasi totalmente verso la Gran Bretagna e che è stato il tema della campagna elettorale dopo che la popolazione è scesa da 3,5 milioni del 2001 a 2,9 milioni nel 2015.