Lite sul volo Pechino-Washington, aereo costretto all'atterraggio

Un violento litigio tra un passeggero e un membro dell'equipaggio ha costretto un volo della United Airlines diretto a Washington a far ritorno a Pechino, da dove era partito 3 ore e mezza prima. La compagnia ha spiegato che il passeggero, dopo l'atterraggio, è stato sbarcato senza ulteriori incidenti. Il ritardo accumulato era tale, però, che il volo non è potuto ripartire, e gli altri passeggeri sono stati dirottati in hotel.