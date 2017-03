Lite per una coperta a pagamento: volo per le Hawaii rientra a Los Angeles

Voleva "conciare qualcuno per le feste per quanto accaduto". Una frase, esclamata da un passeggero, che il pilota di un volo della Hawaiian Airlines, decollato da Las Vegas e diretto a Honolulu, ha percepito come una minaccia, tanto da ordinare il rientro a Los Angeles dell'aeromobile. Il motivo di tanta rabbia da parte dell'uomo? Una coperta che il 66enne voleva utilizzare per proteggersi dal freddo e che sarebbe costata dodici dollari.