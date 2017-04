Un tifoso italiano, Marco Ficini , 41 anni, è morto venerdì sera a Lisbona , in Portogallo, dopo essere stato investito da un'auto mentre fuggiva dagli scontri all'esterno dello stadio della città. Nella zona, infatti, erano in corso scontri tra i tifosi dello Sporting Lisbona e del Benfica , alla vigilia del derby di campionato. L'uomo si trovava a Lisbona poiché tifoso della Fiorentina, che è gemellata con lo Sporting.

L'uomo si trovava a Lisbona con un gruppo di quattro o cinque amici per assistere al match tra Sporting Lisbona e Benfica. Il gruppetto si sarebbe trovato accidentalmente in mezzo ai tafferugli tra le due tifoserie. Nel fuggi-fuggi generale, il tifoso della Fiorentina è stato travolto da una vettura che si allontanava dal luogo degli scontri. Soccorso sul posto dai sanitari, è deceduto in ospedale per le gravi lesioni riportate.