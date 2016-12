Liquore al Viagra in Cina: maxi sequestro di bottiglie pericolose

Ennesima notizia di contraffazione di alimenti in Cina. Stavolta a essere presi di mira sono i clienti di un noto liquore locale, il baijiu: alcuni produttori hanno inserito nell'alcolico anche il Sildenafil, l'eccipiente base del Viagra. E sull'etichetta decantavano le proprietà terapeutiche della loro bevanda. Effettuati migliaia di sequestri nel Paese.

Due distillerie nel sud della Cina sono state accusate di aver contraffatto il baijiu, un termine con quale si indica una bevanda molto simile alla nostra grappa, con l'uso di Sildenafil. Gli ispettori della Food and Drug Administration della provincia meridionale del Guangxi hanno sequestrato 5.357 bottiglie sospette oltre a 1.124 litri di alcol puro. Negli stessi stabilimenti è stata ritrovata polvere di Sildenafil.



Sull'etichetta i produttori avevano scritto "liquore benefico per la salute", ignorando le precauzioni minime che si devono seguire nella somministrazione di vasodilatatori come il Viagra.