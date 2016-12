Lione, Hollande: non cedere a paura

"Non bisogna cedere alla paura. Ma prenderemo presto altre misure". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, in una conferenza stampa dopo l'attentato di matrice islamica in una fabbrica a Lione. Hollande ha confermato che un sospetto è stato fermato e identificato. Intanto il Consiglio di Difesa è stato convocato alle 15 all'Eliseo. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Jean-Yves Le Drian.