Lione, arrestati sei jihadisti: progettavano attacchi a club hard

Se fosse sfumato il sogno di andare a combattere in Siria, avevano già pronto il piano B: un attacco armato contro club per scambisti. Il gruppo di aspiranti jihadisti, 5 uomini e una donna, è stato fermato nella regione francese di Lione. Dalle indagini è emerso come due di loro, mentre erano in corso i preparativi per il viaggio, stessero anche cercando armi per attaccare i club, nel caso appunto che il progetto siriano non avesse avuto successo.