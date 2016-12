Lima, turista italiano travolto da un risciò: batte la testa e muore

Un pensionato brianzolo è morto travolto da un risciò mentre attraversava la strada a Lima, dove era in vacanza con la moglie. L'uomo, 70 anni, residente a Cassago Brianza (Lecco), cadendo ha battuto la testa. E' stato soccorso, ma è deceduto durante il trasporto in ospedale. L'uomo era in viaggio per il Perù con la moglie in comitiva con altre persone. Sono ora in corso le pratiche per il rimpatrio della salma.