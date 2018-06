Lifeline: scioccati da accuse Salvini, ma Italia lasciata molto sola

"Dispiacciono le parole di Salvini: le accuse che ci ha rivolto ci hanno scioccato". Lo ha detto una portavoce di Lifeline in conferenza stampa a Berlino. "L'Italia è stata lasciata molto sola in questi anni in tema di immigrazione - ha aggiunto -. Ed è chiaro che non possa affrontare da sola il peso dell'emergenza. La Germania ha la responsabilità originaria di aver trascurato il problema".