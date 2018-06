Lifeline attraccherà a Malta, l'Italia accoglierà una quota di migranti

Il premier maltese Joseph Muscat ha esortato "gli Stati volenterosi a proseguire la condivisione di responsabilità per evitare un'escalation della crisi umanitaria". Proprio sul caso della Lifeline, e non solo, si è scatenata negli ultimi giorni una vera e propria guerra diplomatica tra Italia e Francia, i cui leader si sono rivolte pesanti accuse sulla gestione dell'emergenza migranti.



Macron: "Corridoi umanitari per l'immigrazione legale" - Della questione è tornato a parlare Emmanuel Macron nell'incontro con il capo della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, a Roma. "Il presidente - ha detto il responsabile di Sant'Egidio - ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, soprattutto per le persone che hanno bisogno di protezione umanitaria". Sulle tensioni Italia-Francia, ha aggiunto, "non siamo entrati nelle questioni politiche, ma Macron ha espresso la volontà di risolvere il problema migranti a livello europeo".



Appello di Tajani: "Basta polemiche" - Proprio sulle forti tensioni tra i due Paesi sull'emergenza migranti è intervenuto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che, in vista del vertice di giovedì, ha auspicato che "i leader Ue smettano di polemizzare tra loro e trovino una soluzione, soprattutto sul breve termine, per fermare i flussi migratori. Il corridoio libico va chiuso e l'attività delle Ong va regolamentata".



Lifeline: "Bene il sostegno di Malta, ma abbiamo bisogno dell'Ue" - La svolta sulla destinazione dell'imbarcazione è stata commentata anche dalla stessa Lifeline: "Per giorni dobbiamo leggere su Twitter ciò che sta accadendo a noi. Quasi nessun messaggio diretto. Siamo entusiasti del sostegno maltese, ma ora abbiamo bisogno che gli Stati dell'Ue accolgano le persone. Questa è stata la richiesta di Malta ed è anche la nostra richiesta".



Soddisfazione di Salvini - "E due! Dopo la ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro del'Interno, Matteo Salvini.