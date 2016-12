14 aprile 2015 Liceali nigeriane rapite da Boko Haram, il mondo le ricorda a un anno da scomparsa Marce e manifestazioni per non dimenticare le studentesse. Corteo a New York, 219 ragazze sfilano ad Abuja Tweet google 0 Invia ad un amico

15:03 - La Nigeria e il mondo ricordano le 219 liceali rapite un anno fa da Boko Haram in una scuola di Chibok, in Nigeria. Manifestazioni si sono svolte nelle più importanti città come New York, Washington, Londra, ma anche ad Abuja, capitale nigeriana, dove 219 ragazze sfileranno per ricordare le studentesse. Un messaggio di speranza è stato inviato dal premio Nobel Malala che ha anche osservato come la comunità internazionale non faccia abbastanza.

Intanto, gli attivisti, riporta Ap, hanno deciso di cambiare il loro slogan da "Bring Back Our Girls - Now and Alive" a "Never to be Forgotten".



La denuncia di Amnesty: 2mila schiave di Boko Haram - Almeno 2mila donne e ragazze rapite dai Boko haram tra il 2014 e oggi sono state ridotte in schiavitù sessuale e addestrate a combattere. Lo sostiene un rapporto di Amnesty International pubblicato oggi in coincidenza con l'anniversario del rapimento delle studentesse a Chibok. Basato su quasi 200 testimonianze, tra cui 28 donne e bambine, "Il regno del terrore di Boko haram", denuncia in 90 pagine molteplici crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dal gruppo armato, tra cui l'uccisione di almeno 5500 civili nel nord-est della Nigeria a partire dal 2014.