Libia, vice segretario Stato Usa incontra Al Sarraj a Tunisi

Il vice segretario di Stato Usa, John Sullivan, ha incontrato a Tunisi il primo ministro libico Fayez Al Sarraj "per ribadire la partnership degli Stati Uniti con la Libia e il governo dell'accordo nazionale". Sullivan ha ringraziato Al Sarraj "per la sua leadership e gli sforzi per far avanzare la riconciliazione politica del Paese, oltre all'alleanza nella lotta al terrorismo e all'Isis".