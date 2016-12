Libia, Usa:da Italia 5mila militari

"Per stabilizzare la situazione a Tripoli e in Libia, l'Italia potrà fornire fino a 5mila militari". Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, John R. Phillips. "E' importante che l'Italia guidi l'azione internazionale - ha aggiunto in un'intervista al Corriere della Sera -. Washington garantirà un sostegno a livello di intelligence mentre non abbiamo discusso di nostre truppe".