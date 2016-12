Libia, Usa: agiremo contro Isis

Gli Stati Uniti "non esiteranno ad agire" in Libia se dovesse emergere qualche minaccia in modo diretto" da parte dell'Isis. Lo ha detto alla Casa Bianca Brett McGurk, inviato presidenziale per la coalizione globale anti Isis. "L'America confida in una grande cooperazione dai partner europei nella lotta all'Isis in Libia e auspicano la nascita di un nuovo governo a Tripoli", ha aggiunto.