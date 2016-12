Libia, un politico di Tripoli: "Il fallito golpe è un bluff" Ma il premier al-Serraji potrebbe trovarsi in Tunisia

"Il golpe delle milizie islamiste a Tripoli? Più un bluff che altro". Lo ha dichiarato Ahmed Wali , consigliere della municipalità di Tripoli , in merito al presunto colpo di stato ai danni di Fayez al-Serraj , leader riconosciuto dalla comunità internazionale come legittimo capo del governo. Wali ha poi aggiunto: "La situazione adesso è calma, ma non sappiamo dove si trovi l'ex premier Khalifa Ghwell , che forse è fuggito". E' forte il sospetto di un suo coinvolgimento nell'azione.

Da quanto riferito in un primo momento, milizie islamiste avrebbero fatto irruzione nel quartier generale del Governo di unità nazionale, tentando un colpo di mano che riportasse al potere proprio l'ex premier, Khalifa Ghwell. I golpisti avrebbero preso il controllo dell'Hotel Rixos, sede del Consiglio di Stato, oltre al palazzo di un'emittente televisiva locale. In una dichiarazione diffusa in tv il 14 ottobre, gli autori dell'attacco avevano dichiarato di aver "intrapreso una storica iniziativa per salvare la Libia".



I contorni dell'operazione rimangono dunque poco chiari. A quanto risulta, però, il premier al-Serraj si troverebbe in Tunisia, per sfuggire a possibili attentati.