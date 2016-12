Libia, ultimi colloqui per governo

Sembra essere ormai vicina la formazione del nuovo governo libico di unità nazionale. Il primo ministro designato Fayez Serraj ha infatti chiesto per lunedì un incontro con i membri del Dialogo libico a Skhirat, in Marocco, per discutere le ultime proposte. Se la lista dei ministri, 12 in tutto, otterrà il via libera da parte dei membri del Dialogo, il premier potrà annunciare la formazione del nuovo governo.