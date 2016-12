Libia, Ue-Usa: sostegno a governo

I ministri degli Esteri di Germania, Usa, Francia, Italia e Gran Bretagna, riuniti a Parigi con l'alto rappresentante Ue per gli Esteri, hanno espresso "un appoggio totale al governo di unità nazionale" libico "così come è stato proposto dal Consiglio presidenziale". Nel corso della riunione sono state proposte delle "sanzioni" per chi dovesse compiere atti di sabotaggio nei confronti del nuovo governo.