Libia, Ue annuncia 10 milioni euro per aiuti umanitari

L'Unione europea ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro per gli aiuti umanitari in Libia. E' quanto si legge in una nota della Commissione europea. La somma è parte di un sostegno più ampio dato al Paese, per un totale di 220 milioni di euro, distribuiti attraverso vari programmi di supporto. Le risorse sono destinate ad aiutare le organizzazioni umanitarie e a bisogni urgenti, come servizi sanitari d'emergenza e medicinali essenziali.