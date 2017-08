Libia, Trump plaude agli sforzi dell'Italia sulla crisi migratoria

Il presidente americano, Donald Trump, ha lodato "gli sforzi dell'Italia per affrontare la rilevante crisi migratoria libica". Lo rende noto la Casa Bianca parlando del colloquio telefonico tra i due leader, durante il quale il tycoon ha inoltre "rinnovato il suo apprezzamento al primo ministro italiano per aver ospitato l'eccezionale G7 in maggio".