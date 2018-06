Libia, telefonata Conte-Sarraj per cooperazione su migranti

Il premier libico Fayez Al Sarraj "ha ricevuto una telefonata" del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un colloquio che ha riguardato "gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici", tra l'altro nella lotta all'emigrazione clandestina. Lo riferisce l'ufficio stampa di Sarraj, capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale.