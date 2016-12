Libia: tecnici rientrano domenica

"Domenica andremo a Sabrata per tenere una conferenza stampa e poi consegneremo i cadaveri di Fausto Piano e Salvatore Failla e i gli altri due tecnici sopravvissuti Gino Pollicardo e Filippo Calcagno". Lo ha detto il direttore del Dipartimento media stranieri del governo Tripoli, Jamal Zubia, che ha aggiunto senza fornire altri dettagli: "Un piccolo aereo italiano è arrivato a Sabrata ma non so chi c'era a bordo".