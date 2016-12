Libia, strage a scuola a Bengasi: esplode una mina, morti 5 bambini

Strage in una scuola a Bengasi. Cinque bambini sono morti per l'esplosione di una mina nel distretto di Benina, mentre altri sei sono rimasti gravemente feriti. Secondo il quotidiano Libya Herald non è chiaro se la mina sia stata messa recentemente all'interno del cortile della scuola dai terroristi oppure se si sia trattato di un ordigno che si trovava già da diverso tempo nell'area. La scuola si trova vicino ad una base dell'aviazione libica.