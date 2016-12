Libia, slitta nuovo governo unità

Slitta di almeno 48 ore l'annuncio della formazione di un nuovo governo di unità nazionale in Libia. L'esecutivo, atteso proprio per il 17 gennaio, non vedrà la luce prima di martedì, come annunciato dall'ufficio del premier designato, Faiez Serraj. A causare il rinvio, secondo alcune fonti, le liti sulla scelta dei ministri. Per rispettare gli equilibri tra le tre storiche province del Paese, si prospetta un esecutivo con 22 ministri.