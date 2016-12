Libia, scontro tra i due governi

Il governo di unità nazionale libico si sposterà a Tripoli "entro pochi giorni". Lo ha annunciato Faiez Serraj, premier libico designato. Serraj ha riferito che è stato messo a punto un piano per la sicurezza con la polizia e alcune milizie nella capitale. Il governo attualmente insediato a Tripoli ha fatto sapere che non cederà mai i propri poteri all'esecutivo Serraj, che è un governo "imposto dall'esterno che i libici non accetteranno mai".