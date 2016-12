Libia, scontri per porto Bengasi

Trenta combattenti, in maggioranza soldati dell'esercito vicino al governo di Tobruk, sono stati uccisi in uno scontro per il controllo del porto di al-Marisa, una delle porte di fornitura per Bengasi. Lo ha fatto sapere una fonte della sicurezza. Almeno 22 delle vittime sono membri delle forze del generale Kalifa Haftar leale a Tobruk.