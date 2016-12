Libia,rischio civili da missione Ue

L'Europa mette in guardia dai rischi di vittime tra i civili nel caso in cui scatti la missione navale in Libia contro il traffico di uomini. E dice che questo fenomeno "potrebbe innescare una risposta negativa delle popolazioni e mettere a rischio il sostegno e il seguito della missione". Da parte sua, il portavoce del governo di Tobruk ha dichiarato che non accetterà un piano di bombardamento dei barconi "a meno che nono sia coordinato con l'esecutivo".