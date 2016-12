Libia, riparte negoziato per pace

L'inviato dell'Onu per la Libia, Bernardino Leon, ha aperto il nuovo round negoziale a Skhirat, in Marocco, tra i rappresentati di Tobruk e Tripoli. "Per voi è giunto il momento di prendere anche le decisioni più difficili per arrivare alla pace - ha detto - e iniziare il processo verso la riconciliazione nazionale". All'incontro è presente per la prima volta anche un rappresentante diplomatico russo.