Libia,Renzi: "Non porteremo l'esercito, al lavoro nostra diplomazia"

L'Italia non porterà l'esercito in Libia. Lo assicura Matteo Renzi a Repubblica tv, spiegando: "La storia dei 5mila soldati è una notizia giornalistica che spero sia stata archiviata. Noi non interveniamo con i nostri soldati a meno di una richiesta generale e con la condivisione di Al Serraj (il premier libico), ma lavoriamo a livello diplomatico per dare una mano per la stabilità del Paese. In ogni caso sull'invio delle truppe decide il Parlamento".