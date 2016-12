Libia, Renzi: "Impegno diplomatico" Occidente unito: soluzione politica

22:08 - Il governo italiano ribadisce il suo impegno per una forte azione diplomatica in ambito Onu per risolvere la situazione in Libia. Lo ribadisce l'esecutivo al termine di un vertice a Palazzo Chigi per fare il punto su quanto sta accadendo oltre il Mediterraneo. Presenti il premier Matteo Renzi, i ministri Gentiloni, Alfano e Pinotti, e il sottosegretario Minniti.

"Nessuno ha mai pensato a bombardare da soli o a fughe in avanti. Siamo coerenti con la richiesta di un'iniziativa Onu visto che da un anno sottolineiamo la priorità libica a tutti i livelli", aveva detto il premier prima del vertice a Palazzo Chigi.



Nessuna fuga in avanti ma cautela è anche la posizione del Quirinale per il quale è fondamentale la presenza di un quadro internazionale, con il ruolo dell'Onu, per ogni iniziativa prossima sulla Libia.



Occidente unito: soluzione è politica - "I governi di Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti condannano fermamente tutti gli atti di terrorismo in Libia. L'efferata uccisione di 21 cittadini egiziani, da parte di terroristi affiliati all'Isis, sottolinea ancora una volta l'impellente necessita' di una soluzione politica del conflitto". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta.



Il processo di dialogo sponsorizzato dalle Nazioni Unite per la formazione di un governo di unità nazionale "costituisce la speranza migliore per i libici". La comunità internazionale "è pronta a sostenere pienamente un governo di unità nazionale per affrontare le sfide attuali della Libia".