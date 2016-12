Libia, Renzi: funzione Italia seria

"Anche se non risultano minacce incipienti, è fondamentale che la Libia sia considerata il perno della politica del Mediterraneo. E se c'è un Paese in cui l'Italia svolgerà una funzione di rilevante impegno, non può che essere la Libia". Così Matteo Renzi è intervenuto nella sua informativa al Senato in vista del vertice Ue di giovedì e venerdì. Il premier ha poi aggiunto: "Non esiste alcuna possibilità di libertà se i cittadini non si sentono sicuri".