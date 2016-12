Libia: recuperati otto cadaveri, in salvo 1.400 migranti

Otto cadaveri sono stati recuperati al largo delle coste della Libia nel corso di dieci operazioni di soccorso. Gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa della guardia costiera di Roma. I soccorritori hanno tratto in salvo circa 1.400 migranti .

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato nave Diciotti, della Guardia Costiera, e unità navali di Ong, tra le quali Save The Children, Moas e Life Boat. Dopo il recupero dei migranti sono stati disposte due operazioni di soccorso medico: un elicottero della Guardia Costiera ha prima raggiunto nave Diciotti, prendendo a bordo una donna in arresto cardiaco; successivamente ha recuperato e trasferito a terra due persone in grave stato di ipotermia che erano a bordo di nave Topaz Responder, dell'ong Moas.