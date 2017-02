Libia, rappresentante Onu: "Migranti non possono essere rimpatriati"

"Capisco le preoccupazioni dell'Europa, ma in questa fase i migranti non possono essere rimpatriati in Libia". Lo ha detto il rappresentante speciale dell'Onu, Martin Kobler, a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza. "Il rimpatrio non è una soluzione praticabile per via delle condizioni umanitarie nel Paese", ha spiegato.