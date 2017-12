Libia, rapito e ucciso il sindaco della città di Misurata

Fonti ospedaliere hanno riferito che sul suo corpo c'erano diverse ferite da arma da fuoco. Il fratello del sindaco, anche lui rimasto coinvolto nell'agguato, è in gravi condizioni, ma stabile.



Gli assassini non sono stati ancora identificati ma, rileva sempre il Libya Herald, i sospetti sono indirizzati verso le milizie islamiste della citta' (la terza della Libia), che in diverse occasioni hanno chiesto a Eshtewi di dimettersi, rimproverandogli il sostegno al governo di unita' nazionale di base a Tripoli.



Un funzionario locale coperto da anonimato, invece, ha suggerito che i responsabili potrebbero essere i sostenitori di Gheddafi o dell'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, oppure l'Isis, rilevando che tutti e tre avrebbero tratto beneficio dalla sua morte.