Libia, proseguono gli scontri | Moavero incontra il generale Haftar: "Ampia convergenza"

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, si è recato a Bengasi per incontrare il comandante dell'esercito nazionale libico, il generale Haftar . Tra i due c'è stato, riferisce la Farnesina, un "lungo e cordiale colloquio"con "ampia convergenza sul comune impegno per una Libia unita e stabile". Intanto non si placa la tensione a Tripoli, dove un gruppo armato ha assaltato il quartier generale della National Oil Company .

Durante l'incontro, sottolinea una nota del ministero, Haftar ha "rilanciato lo stretto rapporto con l'Italia, in un clima di consolidata fiducia", esprimendo "la disponibilità a "intensificare la collaborazione in campo umanitario e rafforzare il contrasto al terrorismo e ai trafficanti di ogni tipo, nonché agli sfruttatori di esseri umani".



"L'Italia - ha sottolineato dal canto suo Moavero - attribuisce grande importanza al mantenimento di un attivo dialogo con tutti coloro che guardano al futuro della Libia con leale amicizia, nello schietto interesse del suo popolo e della sua piena autodeterminazione. I cittadini libici devono essere messi in grado di esercitare la propria sovranità e di poter decidere liberamente il proprio destino. Il percorso politico avviato va portato a termine, in particolare, attraverso elezioni ordinate e trasparenti, che si svolgano in condizioni di adeguata sicurezza".



Su questo punto Haftar ha detto di "essere pronto a dare il suo contributo per supportare attivamente la sicurezza, la stabilizzazione e il dialogo nel Paese, per il bene di tutti i libici".