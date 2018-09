Libia, proseguono gli scontri: Moavero incontra il generale Haftar a Bengasi

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, si è recato a Bengasi per incontrare il comandante dell'esercito nazionale libico, il generale Haftar. Lo riferisce la Farnesina, precisando che lo scopo dell'incontro è il "dialogo politico inclusivo" promosso dall'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamè. Intanto non si placa la tensione a Tripoli, dove un gruppo armato ha assaltato il quartier generale della National Oil Company.