Libia, prosegue revisione accordo per governo di unità nazionale

Proseguono le consultazioni a Tunisi tra i due comitati libici della Camera dei rappresentanti di Tobruk e dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, sotto egida Onu, per definire gli emendamenti all'accordo di Skhirat. L'intesa è stata raggiunta tra le due fazioni per un governo di unità nazionale. Le delegazioni hanno approfondito le proposte per la composizione e le responsabilità del Consiglio di presidenza e del gabinetto di governo.