Libia, portavoce governo: "Uccisi oltre 100 jihadisti dell'Isis"

Le milizie del governo di unità nazionale libico, attraverso un portavoce, hanno annunciato di aver ucciso nella sola giornata di venerdì 111 jihadisti dell'Isis. Lo Stato Islamico, in una rivendicazione, per parte sua ha sostenuto di aver ucciso o ferito giovedì 117 miliziani con tre autobomba e in diversi scontri armati.