Libia,portavoce governo: "A Sirte per la prima volta donne kamikaze"

"Per la prima volta l'Isis ha inviato donne kamikaze che hanno cercato di introdursi nel quartiere 2" a Sirte per farsi saltare in aria. Lo ha detto Mohamed al Ghasri, portavoce delle forze fedeli al governo di unità nazionale libico di Al Sarraji, precisando che queste indossavano cinture esplosive. "Quando si sono avvicinate ai nostri uomini le abbiamo neutralizzate", ha precisato. Nelle zone liberate continua la bonifica dalle mine.