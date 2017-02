Libia, più di 120 migranti soccorsi al largo di Tripoli

Più di 120 persone di nazionalità africana sono state soccorse al largo di Tripoli dalla guardia costiera libica. I migranti erano partiti dalla spiaggia di Sabratha, 70 chilometri a ovest della capitale, per cercare di raggiungere l'Europa a bordo di un gommone, finito in panne per assenza di carburante. A bordo c'erano anche dieci donne e cinque bambini, tra cui un neonato.