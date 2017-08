Libia, Pinotti: "Dagli Usa nessuna richiesta di fare di più"

Nell'incontro con il segretario alla Difesa Usa, James Mattis, "non c'è stata alcuna richiesta che l'Italia assuma la leadership di una missione militare in Libia, né gli americani ci hanno chiesto di fare di più nel Paese". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, commentando a New York alcune notizie di stampa. Con Mattis, ha aggiunto, "abbiamo fatto un discorso più ampio".