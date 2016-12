"Io difendo la mia religione, il mio popolo: presto tutta l'Europa sarà musulmana, presto arriveremo a Roma", parola di un kamikaze mancato. Mancato, perché è stato arrestato appena in tempo dai servizi segreti libici, a Tripoli, prima che potesse entrare in azione. Mahmud Ibrahim, questo il suo nome, aveva nel mirino, per conto dell'Isis, il generale italiano Paolo Serra e il premier libico Sarraj. "Perché pentito?" chiede al suo interlocutore nel faccia a faccia che ha avuto con Il Corriere della Sera nella prigione segreta.