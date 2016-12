Libia, Parigi esclude raid e invio truppe: evitare errori del passato

Il governo di Parigi esclude l'ipotesi di qualsiasi bombardamento o invio di truppe sul terreno in Libia. A dichiararlo è il ministro degli Esteri francese Jean-Marc Ayrault, che ai microfoni di Radio France Info spiega: "Non dobbiamo ripetere gli errori del passato". E aggiunge: "Nel caso in cui si richieda un aiuto internazionale per mettere in sicurezza il governo Sarraj, esamineremo la domanda e decideremo".