Libia, operazioni Usa a Sirte: "Italia avvisata in anticipo"

"L'Italia è stata informata dagli Stati Uniti con congruo anticipo circa l'avvio delle operazioni (a Sirte) e i loro obiettivi, ricevendo assicurazioni circa l'impegno americano ad adottare precauzioni per minimizzare eventuali danni collaterali". Lo ha detto il sottosegretario agli esteri Vincenzo Amendola nel corso dell'audizione in Commissioni riunite Difesa e Esteri di Camera e Senato sulla situazione in Libia.