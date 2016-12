Libia, operativo governo di unità

Il Consiglio presidenziale libico, nato dall'accordo intra-libico mediato dall'Onu e sottoscritto a dicembre, ha proclamato l'entrata in funzione del governo di unità nazionale, sebbene questo non sia ancora stato approvato dal parlamento di Tobruk. In un comunicato, il Consiglio ha invitato le istituzioni libiche "a prendere immediatamente contatto con il governo di unità in modo da avviare il passaggio di poteri in modo pacifico e strutturato".