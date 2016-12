Libia, Onu: violati diritti umani

Tutte le parti in conflitto in Libia commettono abusi, vessazioni e violazioni dei diritti umani e, in molti casi, questi atti costituiscono crimini di guerra. E' quanto afferma in un report l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein. Il documento si riferisce a violazioni registrate fra il 2014 e 2015, che includono omicidi ed esecuzioni sommarie di civili, nonché sequestri e arresti di attivisti e giudici.