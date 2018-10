Libia, Onu rinnova ok a ispezioni navi in alto mare

Il Consiglio di Sicurezza Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione che rinnova per un periodo di ulteriori 12 mesi l'autorizzazione agli Stati membri a ispezionare le navi in alto mare al largo delle coste della Libia, per contrastare il contrabbando di migranti. I Quindici hanno "condannato tutti gli atti di contrabbando di migranti che minano il processo di stabilizzazione della Libia e mettono in pericolo la vita di migliaia di persone".