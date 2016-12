Libia, Onu: oltre 6mila famiglie di Sirte sono in fuga dall'Isis

Nelle ultime settimane oltre 6mila famiglie di Sirte sono scappate dalle loro case per sfuggire agli scontri contro l'Isis e la durezza della vita sotto il regime dello Stato Islamico. Lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite, Martin Kobler, al Consiglio di Sicurezza. Kobler ha detto che "molti sono rifugiati in scuole, università ed edifici pubblici". Gli sfollati in Libia sono 435 mila, una cifra "sbalorditiva", ha detto Kobler.